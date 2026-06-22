Vainqueur du 4ème titre ATP de sa carrière après trois saisons d’attente, Frances qui avait déjà proposé un très bon niveau de jeu à Roland Garros semble retrouver son tennis.
A nouveau concentré sur sa carrière sportive, il a été impeccable cette semaine à Halle.
En finale, face à Taylor Fritz, il a démontre un sacré caractère pour s’imposer en 2 manches avec autorité (6−4, 6–4).
Emu et satisfait, il s’est exprimé avec beaucoup de sincérité sur le court évoquant d’ailleurs la Bible.
« Je veux juste citer un de mes versets préférés, Romains 8:18. « La douleur que vous avez ressentie ne peut se comparer à la joie qui vient. » Cela s’avère très, très vrai. Il y a quelques semaines, j’ai subi l’une des défaites les plus difficiles de ma carrière à Roland‐Garros. Pouvoir revenir et passer une bonne semaine ici, remporter mon plus grand titre en battant les joueurs que j’ai affrontés. C’est un témoignage immense de cette citation. C’est quelque chose par quoi je vis… toute la gloire à Dieu »
Ce lundi, l’Américain est 19ème, il a gagné 7 places grâce à ce titre en Allemagne. Il faudra le suivre de près à Wimbledon.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 09:20