Vainqueur du 4ème titre ATP de sa carrière après trois saisons d’at­tente, Frances qui avait déjà proposé un très bon niveau de jeu à Roland Garros semble retrouver son tennis.

A nouveau concentré sur sa carrière spor­tive, il a été impec­cable cette semaine à Halle.

En finale, face à Taylor Fritz, il a démontre un sacré carac­tère pour s’im­poser en 2 manches avec auto­rité (6−4, 6–4).

Emu et satis­fait, il s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité sur le court évoquant d’ailleurs la Bible.

« Je veux juste citer un de mes versets préférés, Romains 8:18. « La douleur que vous avez ressentie ne peut se comparer à la joie qui vient. » Cela s’avère très, très vrai. Il y a quelques semaines, j’ai subi l’une des défaites les plus diffi­ciles de ma carrière à Roland‐Garros. Pouvoir revenir et passer une bonne semaine ici, remporter mon plus grand titre en battant les joueurs que j’ai affrontés. C’est un témoi­gnage immense de cette cita­tion. C’est quelque chose par quoi je vis… toute la gloire à Dieu »

Ce lundi, l’Américain est 19ème, il a gagné 7 places grâce à ce titre en Allemagne. Il faudra le suivre de près à Wimbledon.