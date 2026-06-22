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Tiafoe, ressus­cité, cite la Bible : « La douleur que vous avez ressentie ne peut se comparer à la joie qui vient »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur du 4ème titre ATP de sa carrière après trois saisons d’at­tente, Frances qui avait déjà proposé un très bon niveau de jeu à Roland Garros semble retrouver son tennis. 

A nouveau concentré sur sa carrière spor­tive, il a été impec­cable cette semaine à Halle. 

En finale, face à Taylor Fritz, il a démontre un sacré carac­tère pour s’im­poser en 2 manches avec auto­rité (6−4, 6–4).

Emu et satis­fait, il s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité sur le court évoquant d’ailleurs la Bible.

« Je veux juste citer un de mes versets préférés, Romains 8:18. « La douleur que vous avez ressentie ne peut se comparer à la joie qui vient. » Cela s’avère très, très vrai. Il y a quelques semaines, j’ai subi l’une des défaites les plus diffi­ciles de ma carrière à Roland‐Garros. Pouvoir revenir et passer une bonne semaine ici, remporter mon plus grand titre en battant les joueurs que j’ai affrontés. C’est un témoi­gnage immense de cette cita­tion. C’est quelque chose par quoi je vis… toute la gloire à Dieu »

Ce lundi, l’Américain est 19ème, il a gagné 7 places grâce à ce titre en Allemagne. Il faudra le suivre de près à Wimbledon.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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