Neuf jours après son sacre à Roland‐Garros, le premier de sa carrière en Grand Chelem, Alexander Zverev était de retour aux affaires, ce mardi, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne.

Opposé au Tchèque, Vit Kopriva, 64e mondial, l’Allemand s’est un peu fait peur en concé­dant le deuxième set avant de dérouler grâce à son service et sa confiance : 6–3, 4–6, 6–2, en 2h10 de jeu.

Qualifié pour les huitièmes de finale où il affron­tera son compa­triote, Yannick Hanfmann, tombeur de Joao Fonseca, le 3e joueur mondial a fait par de ses impres­sions lors de l’in­ter­view d’après match réalisée sur le court.

« J’étais évide­ment très heureux de jouer mon premier match en Allemagne en tant que vain­queur de Grand Chelem, mais je pense pas que cela m’a affecté. C’était plutôt le chan­ge­ment de surface qu’il fallait gérer face à un adver­saire qui a très bien joué. Il a incroya­ble­ment bien servi tout en retour­nant extrê­me­ment bien. Pour un premeir match sur gazon, ce n’est pas trop mal. »