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Transition réussie pour Alexander Zverev : « Mon titre à Roland‐Garros ne m’a pas affecté »

Par
Thomas S
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Neuf jours après son sacre à Roland‐Garros, le premier de sa carrière en Grand Chelem, Alexander Zverev était de retour aux affaires, ce mardi, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne. 

Opposé au Tchèque, Vit Kopriva, 64e mondial, l’Allemand s’est un peu fait peur en concé­dant le deuxième set avant de dérouler grâce à son service et sa confiance : 6–3, 4–6, 6–2, en 2h10 de jeu.

Qualifié pour les huitièmes de finale où il affron­tera son compa­triote, Yannick Hanfmann, tombeur de Joao Fonseca, le 3e joueur mondial a fait par de ses impres­sions lors de l’in­ter­view d’après match réalisée sur le court. 

« J’étais évide­ment très heureux de jouer mon premier match en Allemagne en tant que vain­queur de Grand Chelem, mais je pense pas que cela m’a affecté. C’était plutôt le chan­ge­ment de surface qu’il fallait gérer face à un adver­saire qui a très bien joué. Il a incroya­ble­ment bien servi tout en retour­nant extrê­me­ment bien. Pour un premeir match sur gazon, ce n’est pas trop mal. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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