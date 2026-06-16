Neuf jours après son sacre à Roland‐Garros, le premier de sa carrière en Grand Chelem, Alexander Zverev était de retour aux affaires, ce mardi, à l’occasion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne.
Opposé au Tchèque, Vit Kopriva, 64e mondial, l’Allemand s’est un peu fait peur en concédant le deuxième set avant de dérouler grâce à son service et sa confiance : 6–3, 4–6, 6–2, en 2h10 de jeu.
Qualifié pour les huitièmes de finale où il affrontera son compatriote, Yannick Hanfmann, tombeur de Joao Fonseca, le 3e joueur mondial a fait par de ses impressions lors de l’interview d’après match réalisée sur le court.
« J’étais évidement très heureux de jouer mon premier match en Allemagne en tant que vainqueur de Grand Chelem, mais je pense pas que cela m’a affecté. C’était plutôt le changement de surface qu’il fallait gérer face à un adversaire qui a très bien joué. Il a incroyablement bien servi tout en retournant extrêmement bien. Pour un premeir match sur gazon, ce n’est pas trop mal. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 17:55