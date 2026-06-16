Auteur d’un retour convain­cant à Stuttgart il y a quelques jours avec notam­ment une victoire contre Corentin Moutet, Nick Kyrgios s’était réjoui de pouvoir enfin rejouer sans douleur après plusieurs opéra­tions au genou et au poignet.

Et alors qu’il devait enchaîner cette semaine sur le gazon de Halle, toujours en Allemagne, face à Ben Shelton dans un premier tour très attendu, l’Australien a fina­le­ment été contraint de déclarer forfait en raison d’une bles­sure… au genou. Ce qui n’est vrai­ment pas une bonne nouvelle compte tenu du passif de l’an­cien fina­liste de Wimbledon sur cette partie du corps.

Kyrgios has with­drawn from Halle with a right knee injury. Sonego comes in as the lucky loser to take on Shelton tomorrow. — Tennisform (@Tennisform) June 16, 2026

Un retrait qui fait le bonheur de Lorenzo Sonego, lucky loser, et qui aura l’op­por­tu­nité de réaliser un gros coup face au récent lauréat de l’ATP 250 de Stuttgart.