Auteur d’un retour convaincant à Stuttgart il y a quelques jours avec notamment une victoire contre Corentin Moutet, Nick Kyrgios s’était réjoui de pouvoir enfin rejouer sans douleur après plusieurs opérations au genou et au poignet.
Et alors qu’il devait enchaîner cette semaine sur le gazon de Halle, toujours en Allemagne, face à Ben Shelton dans un premier tour très attendu, l’Australien a finalement été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure… au genou. Ce qui n’est vraiment pas une bonne nouvelle compte tenu du passif de l’ancien finaliste de Wimbledon sur cette partie du corps.
Kyrgios has withdrawn from Halle with a right knee injury. Sonego comes in as the lucky loser to take on Shelton tomorrow.— Tennisform (@Tennisform) June 16, 2026
Un retrait qui fait le bonheur de Lorenzo Sonego, lucky loser, et qui aura l’opportunité de réaliser un gros coup face au récent lauréat de l’ATP 250 de Stuttgart.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 13:23