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Très mauvaise nouvelle pour Nick Kyrgios

Par
Thomas S
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Auteur d’un retour convain­cant à Stuttgart il y a quelques jours avec notam­ment une victoire contre Corentin Moutet, Nick Kyrgios s’était réjoui de pouvoir enfin rejouer sans douleur après plusieurs opéra­tions au genou et au poignet. 

Et alors qu’il devait enchaîner cette semaine sur le gazon de Halle, toujours en Allemagne, face à Ben Shelton dans un premier tour très attendu, l’Australien a fina­le­ment été contraint de déclarer forfait en raison d’une bles­sure… au genou. Ce qui n’est vrai­ment pas une bonne nouvelle compte tenu du passif de l’an­cien fina­liste de Wimbledon sur cette partie du corps. 

Un retrait qui fait le bonheur de Lorenzo Sonego, lucky loser, et qui aura l’op­por­tu­nité de réaliser un gros coup face au récent lauréat de l’ATP 250 de Stuttgart. 

Publié le mardi 16 juin 2026 à 13:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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