En conférence de presse après avoir été battu par Taylor Fritz en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle (6–7[4], 6–4, 7–5), la septième défaite de suite contre l’Américain, Alexander Zverev a expliqué avoir dû composer avec un important problème lié à son diabète de type 1 avant de commenter le choix de Jannik Sinner de ne pas jouer de tournoi officiel sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
« Avant un Grand Chelem, j’ai toujours besoin d’un tournoi de préparation, mais Jannik est différent à cet égard. Parce que Jannik a remporté l’Open d’Australie sans tournoi de préparation, deux fois, d’ailleurs. Il y a des joueurs comme ça. Roger Federer n’a jamais eu besoin de tournoi de préparation ; il a remporté d’innombrables tournois du Grand Chelem sans en faire. Moi, j’ai besoin de retrouver un peu le rythme de la compétition. Je ne pense pas que Jannik en ait besoin, car il l’a prouvé à maintes reprises en Australie. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 13:11