En confé­rence de presse après avoir été battu par Taylor Fritz en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle (6–7[4], 6–4, 7–5), la septième défaite de suite contre l’Américain, Alexander Zverev a expliqué avoir dû composer avec un impor­tant problème lié à son diabète de type 1 avant de commenter le choix de Jannik Sinner de ne pas jouer de tournoi offi­ciel sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

« Avant un Grand Chelem, j’ai toujours besoin d’un tournoi de prépa­ra­tion, mais Jannik est diffé­rent à cet égard. Parce que Jannik a remporté l’Open d’Australie sans tournoi de prépa­ra­tion, deux fois, d’ailleurs. Il y a des joueurs comme ça. Roger Federer n’a jamais eu besoin de tournoi de prépa­ra­tion ; il a remporté d’innombrables tour­nois du Grand Chelem sans en faire. Moi, j’ai besoin de retrouver un peu le rythme de la compé­ti­tion. Je ne pense pas que Jannik en ait besoin, car il l’a prouvé à maintes reprises en Australie. »