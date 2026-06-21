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Zverev : « Comme Federer en son temps, je ne pense pas que Sinner en ait besoin. Moi, si »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après avoir été battu par Taylor Fritz en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle (6–7[4], 6–4, 7–5), la septième défaite de suite contre l’Américain, Alexander Zverev a expliqué avoir dû composer avec un impor­tant problème lié à son diabète de type 1 avant de commenter le choix de Jannik Sinner de ne pas jouer de tournoi offi­ciel sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

« Avant un Grand Chelem, j’ai toujours besoin d’un tournoi de prépa­ra­tion, mais Jannik est diffé­rent à cet égard. Parce que Jannik a remporté l’Open d’Australie sans tournoi de prépa­ra­tion, deux fois, d’ailleurs. Il y a des joueurs comme ça. Roger Federer n’a jamais eu besoin de tournoi de prépa­ra­tion ; il a remporté d’innombrables tour­nois du Grand Chelem sans en faire. Moi, j’ai besoin de retrouver un peu le rythme de la compé­ti­tion. Je ne pense pas que Jannik en ait besoin, car il l’a prouvé à maintes reprises en Australie. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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