Alexander Zverev a déjà Wimbledon en ligne de mire.
Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Halle qui débute ce lundi 16 juin, le local a pu prendre connaissance du tirage au sort effectué ce samedi. Et s’il a plutôt été épargné pour son entrée en lice (opposé au terrien Vit Kopriva), il pourrait ensuite retrouver un certain Joao Fonseca, tombeur de Novak Djokovic à Paris.
On notera également la présence de quatre membres du Top 10 mondial en plus de Zverev (Félix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev et Taylor Fritz) ainsi qu’un premier tour particulièrement alléchant entre Shelton et le revenant et invité, Nick Kyrgios.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 15:14