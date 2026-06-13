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Zverev déjà de retour sur un tournoi très relevé à deux semaines de Wimbledon

Par
Thomas S
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Alexander Zverev a déjà Wimbledon en ligne de mire.

Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Halle qui débute ce lundi 16 juin, le local a pu prendre connais­sance du tirage au sort effectué ce samedi. Et s’il a plutôt été épargné pour son entrée en lice (opposé au terrien Vit Kopriva), il pour­rait ensuite retrouver un certain Joao Fonseca, tombeur de Novak Djokovic à Paris.

On notera égale­ment la présence de quatre membres du Top 10 mondial en plus de Zverev (Félix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev et Taylor Fritz) ainsi qu’un premier tour parti­cu­liè­re­ment allé­chant entre Shelton et le reve­nant et invité, Nick Kyrgios. 

Publié le samedi 13 juin 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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