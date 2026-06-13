Alexander Zverev a déjà Wimbledon en ligne de mire.

Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Halle qui débute ce lundi 16 juin, le local a pu prendre connais­sance du tirage au sort effectué ce samedi. Et s’il a plutôt été épargné pour son entrée en lice (opposé au terrien Vit Kopriva), il pour­rait ensuite retrouver un certain Joao Fonseca, tombeur de Novak Djokovic à Paris.

On notera égale­ment la présence de quatre membres du Top 10 mondial en plus de Zverev (Félix Auger‐Aliassime, Ben Shelton, Daniil Medvedev et Taylor Fritz) ainsi qu’un premier tour parti­cu­liè­re­ment allé­chant entre Shelton et le reve­nant et invité, Nick Kyrgios.