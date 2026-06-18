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Zverev : « Je suis un peu fatigué par tout ça depuis mon titre à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.

Après la rencontre, l’Allemand est revenu en confé­rence de presse sur les nombreuses solli­ci­ta­tions auxquelles il a dû faire face depuis la conquête de son premier titre du Grand Chelem. S’il recon­naît que cette nouvelle expo­si­tion lui demande davan­tage d’énergie, il ne compte certai­ne­ment pas s’en plaindre.

« Ce n’est pas diffi­cile. Mais bien sûr, comme nous l’avons tous dit, j’ai eu beau­coup à faire. Je dois m’investir beau­coup en dehors du court. Mais encore une fois : ce sont des choses posi­tives, et si je suis un peu fatigué à cause de ça main­te­nant, je suis plus qu’heureux de l’accepter, car ce sont toutes des choses qui ont un lien avec quelque chose de positif (son titre à Roland‐Garros, ndlr). Et ça me va très bien. Oui, je suis peut‐être un peu plus fatigué. Oui, j’ai peut‐être fait quelques efforts supplé­men­taires, mais encore une fois : j’adorerais faire ça après chaque tournoi du Grand Chelem. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 10:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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