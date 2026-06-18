Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.
Après la rencontre, l’Allemand est revenu en conférence de presse sur les nombreuses sollicitations auxquelles il a dû faire face depuis la conquête de son premier titre du Grand Chelem. S’il reconnaît que cette nouvelle exposition lui demande davantage d’énergie, il ne compte certainement pas s’en plaindre.
« Ce n’est pas difficile. Mais bien sûr, comme nous l’avons tous dit, j’ai eu beaucoup à faire. Je dois m’investir beaucoup en dehors du court. Mais encore une fois : ce sont des choses positives, et si je suis un peu fatigué à cause de ça maintenant, je suis plus qu’heureux de l’accepter, car ce sont toutes des choses qui ont un lien avec quelque chose de positif (son titre à Roland‐Garros, ndlr). Et ça me va très bien. Oui, je suis peut‐être un peu plus fatigué. Oui, j’ai peut‐être fait quelques efforts supplémentaires, mais encore une fois : j’adorerais faire ça après chaque tournoi du Grand Chelem. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 10:53