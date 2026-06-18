Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.

Après la rencontre, l’Allemand est revenu en confé­rence de presse sur les nombreuses solli­ci­ta­tions auxquelles il a dû faire face depuis la conquête de son premier titre du Grand Chelem. S’il recon­naît que cette nouvelle expo­si­tion lui demande davan­tage d’énergie, il ne compte certai­ne­ment pas s’en plaindre.

« Ce n’est pas diffi­cile. Mais bien sûr, comme nous l’avons tous dit, j’ai eu beau­coup à faire. Je dois m’investir beau­coup en dehors du court. Mais encore une fois : ce sont des choses posi­tives, et si je suis un peu fatigué à cause de ça main­te­nant, je suis plus qu’heureux de l’accepter, car ce sont toutes des choses qui ont un lien avec quelque chose de positif (son titre à Roland‐Garros, ndlr). Et ça me va très bien. Oui, je suis peut‐être un peu plus fatigué. Oui, j’ai peut‐être fait quelques efforts supplé­men­taires, mais encore une fois : j’adorerais faire ça après chaque tournoi du Grand Chelem. »