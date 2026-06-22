Battu en demi‐finale par Taylor Fritz à Halle, Sascha Zverev a révélé qu’il a eu une fausse alerte concernant son taux de glycémie et que cela a changé la donné physiquement, ce qui est assez facile à comprendre.
« Mon capteur a indiqué une valeur erronée de ma glycémie, j’ai injecté beaucoup trop d’insuline. Je me suis senti vraiment mal. J’ai le sentiment que mon tennis était bien là, mais que physiquement je n’étais pas capable de le montrer. J’utilise ce capteur depuis 2016 et c’est la première fois qu’il affiche une valeur fausse »
Certains vont encore expliqué que l’Allemand n’accepte pas la défaite, d’autres et notamment ceux qui sont atteints par cette maladie comprendront facilement l’explication du joueur allemand.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 08:15