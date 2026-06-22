Battu en demi‐finale par Taylor Fritz à Halle, Sascha Zverev a révélé qu’il a eu une fausse alerte concer­nant son taux de glycémie et que cela a changé la donné physi­que­ment, ce qui est assez facile à comprendre.

« Mon capteur a indiqué une valeur erronée de ma glycémie, j’ai injecté beau­coup trop d’insuline. Je me suis senti vrai­ment mal. J’ai le senti­ment que mon tennis était bien là, mais que physi­que­ment je n’étais pas capable de le montrer. J’utilise ce capteur depuis 2016 et c’est la première fois qu’il affiche une valeur fausse »

Certains vont encore expliqué que l’Allemand n’ac­cepte pas la défaite, d’autres et notam­ment ceux qui sont atteints par cette maladie compren­dront faci­le­ment l’ex­pli­ca­tion du joueur allemand.