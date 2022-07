Après un 1er tour compliqué contre l’Allemand Nicola Kuhn (259e mondial), Carlos Alcaraz s’est rassuré contre Filip Krajinovic en s’im­po­sant : 7–6(4), 6–3, en 1h54. L’Espagnol était extrê­me­ment satis­fait du niveau de jeu qu’il a proposé à en croire ses propos en confé­rence de presse.

« C’était un match vrai­ment diffi­cile, Filip est un joueur incroyable et aujourd’hui il l’a prouvé, il a très bien joué de la première à la dernière balle, il m’a obligé à jouer l’un de mes meilleurs matchs sur le circuit. Je suis très heureux de ma perfor­mance et d’ob­tenir ce billet pour les quarts de finale du tournoi. Il a eu de grandes chances de gagner le premier set du match, je me souviens même d’une balle vrai­ment facile qu’il a manquée et qui aurait pu lui donner le set. Cela m’a donné l’oc­ca­sion de conti­nuer à me battre dans ce set jusqu’à ce que, fina­le­ment, je sois capable de le gagner dans le tie‐break. Il aurait pu gagner, c’était très serré. »

Le numéro 6 mondial, tête de série numéro 1, affron­tera Karen Khachanov ce vendredi pour une place dans le dernier carré.