Véritable attrac­tion de ce début de saison 2022 où il a remporté pas moins de quatre tour­nois en moins de trois mois : un sur dur (Masters 1000 de Miami) et trois sur terre battue (ATP 500 de Rio et Barcelone et Masters 1000 de Madrid), Carlos Alcaraz est de retour sur sa surface favo­rite lors de ce mois de juillet après un passage plutôt convain­cant par le gazon Wimbledon où il s’est incliné en huitièmes de finale face à un excellent Jannik Sinner.

Aperçu tout sourire à l’en­traî­ne­ment, le prodige espa­gnol, qui est inscrit sur l’ATP 500 de Hambourg la semaine prochaine (du 18 au 24 juillet) ainsi que sur l’ATP 250 de Umag la semaine d’après (du 25 au 31 juillet), est d’ores et déjà le grand favori des deux épreuves. Logique étant donné son niveau de jeu dès qu’il foule un court en argile.

Et même s’il devra se coltiner des joueurs confirmés comme Andrey Rublev, Diego Schwartzman ou Pablo Carreno Busta en Allemagne, l’ac­tuel 5e joueur mondial semble malgré tout un cran au dessus.