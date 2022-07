Tête de série numéro une de l’ATP 500 de Hambourg et grand favori du tournoi alle­mand, Carlos Alcaraz a eu besoin de trois manches et de 2h25 de jeu pour venir à bout du 259e mondial, Nicola Kuhn, ce mardi au premier tour : 3–6, 6–1, 7–6(3).

Interrogé à l’issue de la rencontre, le prodige espa­gnol, conscient d’avoir eu chaud, a reconnu que sa prépa­ra­tion n’a pas été idéale. « Je venais de jouer sur gazon, j’ai eu peu de temps pour me préparer et je savais que les premiers matches allaient être diffi­ciles. Je suis très content d’avoir pu gagner et je pense que je ferai mieux au deuxième tour. »