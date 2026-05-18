Connu pour ses coups de sang sur le court, Corentin Moutet a encore craqué, mais cette fois de manière beau­coup plus bizarre que d’habitude.

Opposé ce lundi à Alejandro Davidovich Fokina au premier tour de l’ATP 500 de Hambourg, le Français a tout bonne­ment baissé son short après un point perdu. Une atti­tude sanc­tionnée par un aver­tis­se­ment et qui a beau­coup fait rire les spec­ta­teurs présents en tribunes.

Le Français a écopé d’un aver­tis­se­ment suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg 😱



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Finalement battu en deux sets (6−4, 6–4), le Français enre­gistre une quatrième défaite d’af­filée. Une prépa­ra­tion loin d’être idéale à moins d’une semaine de Roland‐Garros.