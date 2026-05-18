Connu pour ses coups de sang sur le court, Corentin Moutet a encore craqué, mais cette fois de manière beaucoup plus bizarre que d’habitude.
Opposé ce lundi à Alejandro Davidovich Fokina au premier tour de l’ATP 500 de Hambourg, le Français a tout bonnement baissé son short après un point perdu. Une attitude sanctionnée par un avertissement et qui a beaucoup fait rire les spectateurs présents en tribunes.
Le Français a écopé d’un avertissement suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg 😱— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 18, 2026
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Finalement battu en deux sets (6−4, 6–4), le Français enregistre une quatrième défaite d’affilée. Une préparation loin d’être idéale à moins d’une semaine de Roland‐Garros.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 17:43