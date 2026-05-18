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Encore battu, Corentin Moutet baisse son short en plein match…

Par
Thomas S
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Connu pour ses coups de sang sur le court, Corentin Moutet a encore craqué, mais cette fois de manière beau­coup plus bizarre que d’habitude.

Opposé ce lundi à Alejandro Davidovich Fokina au premier tour de l’ATP 500 de Hambourg, le Français a tout bonne­ment baissé son short après un point perdu. Une atti­tude sanc­tionnée par un aver­tis­se­ment et qui a beau­coup fait rire les spec­ta­teurs présents en tribunes. 

Finalement battu en deux sets (6−4, 6–4), le Français enre­gistre une quatrième défaite d’af­filée. Une prépa­ra­tion loin d’être idéale à moins d’une semaine de Roland‐Garros. 

Publié le lundi 18 mai 2026 à 17:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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