Comme le révèle le quoti­dien Bild, Artur Fils n’avait pas vrai­ment mis le tournoi alle­mand à son calen­drier. Alors qu’il était « cool » entrain de lézarder, son manager l’a poussé à changer d’avis. Un choix qu’il ne va pas regretter. On rappelle à ce sujet que le tournoi d’Hambourg appar­tient à Tennium, le groupe qui gère aussi la carrière du tricolore.

« Pour être honnête, je ne voulais pas venir à Hambourg. J’étais en vacances avec mes amis. Ensuite, mon manager m’a appelé et m’a dit : « Je pense que ce serait une bonne idée de jouer à Hambourg. » Et j’ai dit : ‘Es‐tu sûr ? Je ne veux pas venir. Mon plan était de m’en­traîner pendant deux semaines, puis de parti­ciper aux Jeux olym­piques. Et puis je suis arrivé ici, je suis en finale et je suis fina­le­ment très heureux d’être ici »