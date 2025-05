Engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Hambourg afin de gagner en rythme et en confiance avant Roland‐Garros alors qu’il n’avait plus joué depuis son forfait au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils s’est sèche­ment incliné ce mardi face à Alejandro Davidovich Fokina : 6–3, 6–3, en 1h20

En 1h20 de jeu, le Français a concédé son service à quatre reprises pour seule­ment 60% de points remportés derrière sa première balle.

A force to be reckoned with this week in Hamburg 💪@alexdavidovich1 navi­gates a tricky opener in Monfils, 6–3 6–3 !@hamburgopenatp pic.twitter.com/47puX0ocUM