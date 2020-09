Tombeur de la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev, en seizièmes de finale du tournoi de Hambourg, Ugo Humbert a passé un cap depuis son retour des États-Unis. Auteur d’un bon tournoi de Rome (vainqueur de Anderson et Fognini), le 41e mondial semble monter en puissance pendant cette tournée sur terre battue.

« Cette victoire fait vraiment du bien, a-t-il réagi. Il y a plein de positif. Je prends vraiment du plaisir à jouer sur cette surface (ndlr : la terre battue). Je suis resté positif. Je sentais que j’allais monter en puissance dans le match. Je me suis dit de ne pas m’inquiéter et que j’aurai des opportunités à saisir », a déclaré le Messin et qui affrontera ce jeudi le Tchèque Jiri Vesely pour une place en quarts de finale.