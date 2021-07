Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Hambourg, Lucas Pouille doit affronter ce lundi soir le Serbe Dusan Lajovic (43e) au premier tour. Vainqueur de seule­ment trois petits matchs sur le circuit prin­cipal depuis le début de la saison, le Nordiste peine réel­le­ment à retrouver ne serait‐ce qu’une partie de son niveau d’avant sa bles­sure au coude.

Désormais sous la coupe de Thierry Ascione au sein de la All In Academy, Lucas, qui a logi­que­ment dégrin­golé au clas­se­ment ATP (101e mondial), doit impé­ra­ti­ve­ment engranger des victoires et par consé­quent de la confiance s’il veut se main­tenir parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, condi­tion sine qua non pour rentrer direc­te­ment dans les tableaux en Grand Chelem.

Cela passe donc par une victoire quasi obli­ga­toire ce lundi soir face à un joueur lui aussi en manque de confiance.