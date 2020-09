Le tirage au sort du tableau principal du tournoi ATP 500 de Hambourg vient d’avoir lieu. Demi-finaliste à l’US Open, Daniil Medvedev jouera face au Messin Ugo Humbert, auteur d’un tournoi plus que correct à Rome. Un tirage on ne peut plus difficile pour le Tricolore qui pourrait néanmoins bénéficier du manque de rythme du Russe sur terre battue. Étrillé par Jannik Sinner en Italie après son épisode new-yorkais, Benoît Paire jouera face au très en forme Casper Ruud, qui pourrait se retirer en cas de qualification dans le dernier carré à Rome où il affronte Matteo Berrettini en quarts. De son côté, Gaël Monfils sera opposé à l’Allemand Yannick Hanfmann. Il faudra être costaud côté Français.

Retrouvez l’intégralité du tirage au sort du tableau très dense du Hambourg European Open :