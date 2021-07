La saison « normale » continue et à Hambourg, Corentin Moutet a été humilié par le lucky looser l’Argentin Sebastián Baez, 20 ans, 166ème mondial en deux manches 6–2, 6–1. Plus tard dans la soirée Benoit Paire affron­tera Richard Berankis, et on craint là aussi le pire.

Du côté de la Suède, Richard s’est battu comme un lion mais il a fina­le­ment cédé face à Cecchinato après un vrai combat de 2H24 : 3–6, 7–5, 6–3.