Musetti, sacré après sa victoire contre Alcaraz : « J’étais très en colère mais j’ai essayé de faire en sorte que mon adversaire ne puisse pas le voir »

Vainqueur de son premier titre en carrière avec se sacre à l’ATP 500 d’Hambourg, Lorenzo Musetti s’est pour­tant fait très peur. Encore plus que lors­qu’il a tenté un service à la cuillère en demi‐finale contre Francisco Cerundolo, sans succès. En finale face à Carlos Alcaraz, l’Italien s’est en effet procuré cinq occa­sions de conclure, dont quatre sur son service, dans la deuxième manche. Il n’a fina­le­ment pu s’im­poser que dans la troi­sième manche en brea­kant l’Espagnol au meilleur des moments.

« Je ne peux pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je pense toujours que je rêve. Je n’ai pas de mots. J’avais telle­ment de balles de match. Carlos a joué de manière incroyable sur ces points, mais j’ai eu trop d’oc­ca­sions. Je pense que la clé du match a été que je suis resté calme et que j’ai gardé ma patience. Ce n’était pas facile du tout. Carlos a fait un grand effort chaque fois qu’il était à terre, donc ce n’était pas facile de trouver l’énergie pour revenir. J’étais très en colère, mais j’ai essayé de faire en sorte que mon adver­saire ne puisse pas le voir. J’ai essayé de me pardonner pour toutes les balles de match et toutes les situa­tions dont je n’ai pas profité. C’était la chose la plus impor­tante, même pour moi, car honnê­te­ment, je ne m’at­ten­dais pas à pouvoir gagner après de telles montagnes russes. Je suis incroya­ble­ment heureux d’être ici », a déclaré le joueur de 20 ans après sa victoire.