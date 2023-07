En s’of­frant avec une grande auto­rité le 4e joueur mondial et double fina­liste en titre à Roland‐Garros, Casper Ruud, ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Hambourg, Arthur Fils a marqué les esprits et notam­ment outre‐Atlantique où plusieurs médias et anciens cham­pions ont relayé son exploit.

C’est notam­ment le cas de la légende Martina Navratilova qui a publié, sur son compte Twitter, cinq petits mots qui en disent long sur ses impres­sions concer­nant l’es­poir tricolore.

This kid is for real ! https://t.co/2pkDOySB7H — Martina Navratilova (@Martina) July 28, 2023

« Ce gamin est sérieux », a écrit celle qui a remporté pas moins de 59 titres du Grand Chelem, en simple et en double.

En cas de victoire ce samedi face à Alexander Zverev et de quali­fi­ca­tion en finale, Martina pour­rait bien de nouveau s’ex­primer sur celui qui est en train de se faire un vrai nom sur la scène mondiale du tennis.