A 6 partout au premier set de son premier tour du tournoi d’Hambourg, Berankis a jeté l’éponge face à Benoit Paire, une aubaine pour le joueur trico­lore. D’ailleurs à l’issue de sa victoire, il a su faire preuve d’hu­mour : « Je suis déçu pour lui, c’est un gars que j’aime bien, j’es­père que c e n’est pas trop grave. Mais, je dois aussi dire que suis aussi content pour moi. Je ne gagne plus beau­coup de matchs, j’ai une bles­sure mentale depuis un an. »