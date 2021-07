Dans la nuit à Hambourg, Benoit Paire a remporté sa quatrième victoire de la saison seule­ment. Surtout, il a enchaîné un deuxième succès consé­cutif pour la première fois depuis de 19 longs mois ! Certes, sa deuxième victime n’était « que » Juan Pablo Varillas (120e) : 7–5, 7–6(8), après une victoire par abandon à 6–6 lors de son premier match contre Ricardas Berankis, où il avait encore craqué.

« Je suis très content de mon jeu. Ce n’est pas facile depuis le début de la saison. Je n’ai pas gagné beau­coup de matchs. Je n’ai pas été très chan­ceux à la fin sur certains points mais je suis heureux, pas forcé­ment de mon match mais de cette victoire ici. C’est spécial, cela m’avait manqué un peu. Je suis content d’être de retour et fina­le­ment d’être sur le court ici. J’espère que je vais me sentir un peu mieux chaque jour. À chaque victoire, je vais me sentir un peu mieux. C’est impor­tant pour moi », s’est réjoui Benoit Paire après le match.

Son quart de finale contre Federico Delbonis devrait tout de même donner de meilleures indi­ca­tions sur son état d’es­prit et son niveau de jeu.