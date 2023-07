Andrey Rublev s’est sorti d’un match plus que compliqué face au guer­rier Bernabe Zapata Miralles (54ème) en trois manches 5–7, 6–1, 7–6(9) en sauvant deux balles de match dans le tie‐break.

Après sa victoire le Russe a expliqué qu’il était très content d’avoir pu s’en sortir et d’avoir continué a se battre sans baisser les bras malgré le score à l’avan­tage de son adver­saire au début du tie‐break décisif.

« Il se battait incroya­ble­ment bien. J’ai commencé a stresser à 0–3 puis j’ai gagné deux rallies incroyable et je me suis dis : bats toi bats toi. C’édt incroyable d’avoir réussit a me sortir de cette situa­tion » a déclaré le numéro 7 mondial.

Visiblement le Russe parvient a gérer de mieux en mieux son fameux mental volca­nique qui lui avait couté cher en début de carrière.