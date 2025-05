Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 500 d’Hambourg, Andrey Rublev a répondu avec le sourire à la suivante : « pour­quoi cela t’arrive-t-il cette semaine ? »

« Je ne sais pas (rires). Je ne cherche pas la faci­lité, vous savez. Quand j’ai des occa­sions de bien jouer, je ne les saisis pas. Et puis, juste avant Roland‐Garros… Maintenant, je n’ai plus le temps de me préparer pour Roland‐Garros. C’est ma menta­lité (rires) »

Rublev after beating Auger Aliassime to reach Hamburg final



“Why is it happe­ning for you this week?”



Andrey : “I don’t know 😂. I’m not looking for easy ways, you know. When I have chances to do well, I’m not doing. Then straight before Roland Garros… now I don’t have time to… pic.twitter.com/eNM4o7vi5S