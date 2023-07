Casper Ruud, triple fina­liste en Grand Chelem à 24 ans, a un palmarès parti­cu­lier. Il a remporté dix titres en carrière, tous dans la caté­gorie ATP 250 et neuf sur terre battue.

Entre sa défaite en finale à Bastad contre Andrey Rublev et son entrée en lice sur l’ATP 500 d’Hambourg prévu mercredi face à Sebastian Baez, Casper Ruud

« Je suis assis ici avec 10 titres et que des ATP 250, je ne dirais pas que cela me dérange. Mais je ne vais pas le cacher, je veux essayer d’aller cher­cher un titre plus important.C’est pour cela que nous travaillons dur, pour atteindre, bien sûr, les grandes finales, mais aussi pour essayer de les gagner. C’est en quelque sorte là que l’on se souvient de vous, en gagnant les finales plutôt qu’en les perdant. Mais oui, j’es­père que ce n’est qu’une ques­tion de temps, je vais conti­nuer à travailler dur. »