Auteur d’un joli parcours sur le tournoi allemand, Ugo Humbert s’est arrêté au stade des quarts de finale où il est tombé sur un joueur un peu plus solide face au Norvégien Casper Ruud (30e). Ce dernier s’est montré particulièrement solide sur ses secondes balles de service (21/32) et a remporté la mise après un petit marathon de 2h40 : 7-5, 3-6, 6-1. Pour une deuxième place en finale en 2020, après son titre obtenu sur l’ocre de Buenos Aires en début d’année, il devra battre le Russe Andrey Rublev. De son côté, le Messin va rapidement s’envoler pour Paris où il affrontera un joueur qualifié et en jambes pour son premier tour.