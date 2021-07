Même s’il a long­temps hésité avant d’ac­cepter l’in­vi­ta­tion des orga­ni­sa­teurs de l’ATP 500 de Hambourg, situé entre Wimbledon et les Jeux olym­piques, Stefanos Tsitsipas n’est pas déçu de cette déci­sion au vue de l’en­goue­ment des fans alle­mands. Pourtant tombeur du local Dominik Koepfer ce mercredi, le Grec a reçu de nombreux encou­ra­ge­ments de la part du public hambour­geois et se dit très heureux d’avoir posé ses valises ici.

« Je suis recon­nais­sant d’être en quarts de finale. J’attends avec impa­tience ce qui m’at­tend. Je sens bien mon jeu en ce moment. Et puis les fans ont été très accueillants. Ils appré­cient le fait que je sois revenu cette année (fina­liste en 2020 face à Rublev, ndlr). C’était assez diffi­cile avec le calen­drier pour tout ajuster, mais je suis heureux d’être ici. Ils me montrent telle­ment d’amour et de soutien à chaque match. Je me sens comme un local. Les gens rendent l’at­mo­sphère ici géniale. »