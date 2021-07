Deux semaines après son élimi­na­tion d’en­trée à Wimbledon face à Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas était présent ce mardi pour la journée des médias sur l’ATP 500 de Hambourg sur lequel il est invité et tête de série numéro 1. Questionné sur cette défaite londo­nienne, le Grec a reconnu que c’était encore douloureux.

« J’essaie de tirer le meilleur parti de chaque match. Ce match contre Tiafoe est compliqué. Je suis toujours très en colère contre ce qui s’est passé. Je suis venu à Wimbledon avec l’idée de vouloir jouer un bon rôle, de faire un résultat très diffé­rent des années précé­dentes, mais ça n’a pas fonc­tionné. Si j’étais quel­qu’un qui se sentait à l’aise dans des situa­tions comme celle‐ci, je ne me consa­cre­rais pas au tennis. J’essaie toujours d’aller plus haut et d’ob­tenir le meilleur résultat possible dans chaque tournoi que je joue. »