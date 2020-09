Revenu fatigué de New-York, Stefanos Tsitsipas n’avait pas brillé à Rome où il s’était logiquement incliné face au jeune Jannik Sinner dès le premier tour. Après du repos et des entraînements supplémentaires sur une surface exigeante, le Grec s’est facilement imposé en seizièmes de finale à Hambourg face au Britannique Daniel Evans : 6-3, 6-1 en 1h. Solide sur sa mise en jeu et à l’aise physiquement, le 6e mondial et tête de série numéro 2 jouera face au qualifié Pablo Cuevas pour une place en quarts de finale.