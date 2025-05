Alors qu’il a pris la déci­sion de jouer l’ATP 500 d’Hambourg cette semaine (18 au 24 mai), juste avant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), Alexander Zverev avait critiqué la nouvelle program­ma­tion du tournoi, qui se dérou­lait géné­ra­le­ment après Wimbledon en juillet.

« J’adore jouer à Hambourg. J’aimerais pouvoir y jouer chaque année. Je ne sais tout simple­ment pas qui a eu l’idée de programmer Hambourg avant Roland‐Garros. C’est complè­te­ment stupide. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Aucun joueur de haut niveau ou personne qui souhaite remporter Roland‐Garros ne peut disputer la finale à Hambourg samedi et jouer le premier tour de Roland‐Garros lundi », lâchait l’Allemand dans des propos relayés ce lundi par Tennis Uptodate.

L’actuel numéro 3 mondial a fina­le­ment changé d’avis et a expliqué son choix après avoir été battu en quarts de finale à Rome par Lorenzo Musetti la semaine dernière.

« C’était une déci­sion spon­tanée de venir à Hambourg. J’étais chez moi quelques jours après le tournoi de Rome, je me suis reposé, puis mon équipe et les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont eu des discus­sions inten­sives. Hier après‐midi, c’était clair : je joue à Hambourg. Je suis ici pour gagner des matchs, mais aussi pour profiter de l’am­biance. Le soutien des fans compte beau­coup pour moi. Si j’at­teins la finale ici, c’est exac­te­ment l’émo­tion que je veux emporter avec moi. J’aurai deux jours pour me préparer pour Paris, c’est suffisant. »