Petite sensa­tion à quatre jours du début de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

Alors qu’il a décidé de jouer à domi­cile l’ATP 500 d’Hambourg avant de se rendre à Paris, Alexander Zverev a été sorti dès les huitièmes de finale par le Français Alexandre Muller (40e mondial) : 6–3, 4–6, 7–6(5), en 2h42 de jeu.

Très solide et coura­geux face à un numéro 3 mondial assez tendu, le joueur trico­lore remporte la plus belle victoire de sa carrière, sa deuxième face à un top 10 et sa première face à un top 5.

Harder, Better, Faster, MULLER 🇫🇷@Alex2Mumu knocks out world No.3 Zverev 6–3 4–6 7–6 in Hamburg for the biggest win of his career!!@hamburgopenatp pic.twitter.com/SWzBJwDamV