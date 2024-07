Sascha a déroulé hier en demi finale face à Martinez devant un public en joie. Il faut dire qu’Alexander est chez lui, dans sa ville et comme il l’a expliqué à Bild les condi­tions de jeu et de vie sont idéales pour lui.

« Je dors jusqu’à 12h30. Ma mère ou Sophia préparent le petit‐déjeuner et je ne suis pas auto­risé à entrer dans la cuisine. Si tel était le cas, la maison ne tien­drait plus debout par la suite. Mon travail est donc diffé­rent cette semaine, il s’agit juste de jouer au tennis »

Alexander affron­tera à 15H le Français Arthur Fils. L’Allemand est le tenant du titre et il est clair que le central sera bondé et acquis à sa cause.