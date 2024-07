Candidat pour porter le drapeau alle­mand lors de la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux olym­piques de Paris, le 26 juillet prochain, Alexander Zverev a fait passer un message en confé­rence de presse à Hambourg où il a battu Hugo Gaston en huitièmes de finale.

« Si on me disait que j’as­sis­te­rais à la céré­monie d’ou­ver­ture des Jeux olym­piques en tant que porte‐drapeau, cela signi­fie­rait encore plus pour moi qu’un succès sportif », a déclaré le médaillé d’or en simple à Tokyo en 2021.