ATP - Hangzhou

Battu par Alexander Bublik en finale, Valentin Royer a pour­tant été immense

Valentin Royer n’a vrai­ment pas à rougir après sa défaite ce mardi en finale de l’ATP 250 de Hangzhou. 

Opposé à l’un des meilleurs joueurs de la saison et du monde en la personne d’Alexander Bublik, le Français a vrai­ment poussé le 19e mondial dans ses retran­che­ments avant de fina­le­ment s’in­cliner après deux jeux déci­sifs et 1h55 d’un match de haut niveau : 7–6(4), 7–6(4).

Grâce à un service toujours aussi impres­sion­nant (21 aces, 80% de points remportés derrière sa première balle, 60% derrière la seconde), Alexander Bublik décroche donc son quatrième titre de la saison et le huitième de sa carrière. 

Du côté du Tricolore, cette semaine tout à fait remar­quable devrait lui servir de rampe de lance­ment pour la suite, d’au­tant qu’il atteindra lundi prochain le meilleur clas­se­ment de sa carrière avec une très belle 75e place mondiale. 

Rappelons qu’il n’avait pas gagné un match sur le circuit prin­cipal il y a encore trois mois…

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 15:32

