Valentin Royer n’a vraiment pas à rougir après sa défaite ce mardi en finale de l’ATP 250 de Hangzhou.
Opposé à l’un des meilleurs joueurs de la saison et du monde en la personne d’Alexander Bublik, le Français a vraiment poussé le 19e mondial dans ses retranchements avant de finalement s’incliner après deux jeux décisifs et 1h55 d’un match de haut niveau : 7–6(4), 7–6(4).
The moment Bublik captured the title
He defeats Royer 7–6 7–6 !
Grâce à un service toujours aussi impressionnant (21 aces, 80% de points remportés derrière sa première balle, 60% derrière la seconde), Alexander Bublik décroche donc son quatrième titre de la saison et le huitième de sa carrière.
Du côté du Tricolore, cette semaine tout à fait remarquable devrait lui servir de rampe de lancement pour la suite, d’autant qu’il atteindra lundi prochain le meilleur classement de sa carrière avec une très belle 75e place mondiale.
Rappelons qu’il n’avait pas gagné un match sur le circuit principal il y a encore trois mois…
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 15:32