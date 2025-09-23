Valentin Royer n’a vrai­ment pas à rougir après sa défaite ce mardi en finale de l’ATP 250 de Hangzhou.

Opposé à l’un des meilleurs joueurs de la saison et du monde en la personne d’Alexander Bublik, le Français a vrai­ment poussé le 19e mondial dans ses retran­che­ments avant de fina­le­ment s’in­cliner après deux jeux déci­sifs et 1h55 d’un match de haut niveau : 7–6(4), 7–6(4).

The moment Bublik captured the title 😍🙌



He defeats Royer 7–6 7–6 !#HangzhouOpen pic.twitter.com/gTco6hsoJL — Hangzhou Open (@HangzhouOpen) September 23, 2025

Grâce à un service toujours aussi impres­sion­nant (21 aces, 80% de points remportés derrière sa première balle, 60% derrière la seconde), Alexander Bublik décroche donc son quatrième titre de la saison et le huitième de sa carrière.

Du côté du Tricolore, cette semaine tout à fait remar­quable devrait lui servir de rampe de lance­ment pour la suite, d’au­tant qu’il atteindra lundi prochain le meilleur clas­se­ment de sa carrière avec une très belle 75e place mondiale.

Rappelons qu’il n’avait pas gagné un match sur le circuit prin­cipal il y a encore trois mois…