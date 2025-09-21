La crise de confiance et de résultats continue pour Daniil Medvedev.
Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Hangzhou, le Russe, désormais entraîné par Thomas Johansson après une saison 2025 très loin de ses standards, s’est incliné dès les quarts de finale du tournoi chinois sur lequel il était tête de série numéro 2.
Opposé au local, Yibing Wu, le désormais 18e joueur mondial a été battu après une énorme bataille de plus de 3h de jeu : 7–5, 6–7(5), 4–6.
A well‐earned victory ! 👏— Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2025
Home favourite Yibing Wu is into the semi‐finals ! 💪#HangzhouOpen pic.twitter.com/44uZcexr9C
Venu sur ce évènement pour engranger de la confiance avec son nouveau staff, Daniil repart donc avec toujours plus de doutes. On le retrouvera la semaine prochaine sur l’ATP 500 de Pékin.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 16:16