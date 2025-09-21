La crise de confiance et de résul­tats continue pour Daniil Medvedev.

Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Hangzhou, le Russe, désor­mais entraîné par Thomas Johansson après une saison 2025 très loin de ses stan­dards, s’est incliné dès les quarts de finale du tournoi chinois sur lequel il était tête de série numéro 2.

Opposé au local, Yibing Wu, le désor­mais 18e joueur mondial a été battu après une énorme bataille de plus de 3h de jeu : 7–5, 6–7(5), 4–6.

Venu sur ce évène­ment pour engranger de la confiance avec son nouveau staff, Daniil repart donc avec toujours plus de doutes. On le retrou­vera la semaine prochaine sur l’ATP 500 de Pékin.