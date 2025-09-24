Le fantasque Alexander Bublik se mue en redou­table compétiteur.

Tombeur du Français Valentin Royer en finale et vain­queur de l’ATP 250 de Hangzhou, le joueur kazakh a remporté en 2025 au moins un titre sur chacune des trois surfaces : un sur gazon, deux sur terre battue et un sur dur.

Depuis 2019, seuls deux joueurs sont parvenus à réaliser cette perfor­mance : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Players to win titles on every surfaces in a season since 2019 :



Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Alexander Bublik — José Morgado (@josemorgado) September 23, 2025

Impressionnant.