ATP - Hangzhou

Ce n’est pas Sinner mais Bublik aux côtés de Djokovic et Alcaraz !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Le fantasque Alexander Bublik se mue en redou­table compétiteur. 

Tombeur du Français Valentin Royer en finale et vain­queur de l’ATP 250 de Hangzhou, le joueur kazakh a remporté en 2025 au moins un titre sur chacune des trois surfaces : un sur gazon, deux sur terre battue et un sur dur. 

Depuis 2019, seuls deux joueurs sont parvenus à réaliser cette perfor­mance : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. 

Impressionnant.

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 14:45

