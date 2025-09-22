Dominé par un excellent Valentin Royer (88e mondial), Corentin Moutet a perdu la demi‐finale 100% française de l’ATP 250 de Hangzhou (6−3, 6–2).
Visiblement impuissant, le 39e joueur mondial a exprimé sa frustration en fin de matin.
« De toute façon, quand je joue dans le terrain, je perds à chaque fois. J’ai envie de tout casser là ! », a lâché Corentin Moutet, qui attendra avant de vivre une troisième finale sur le circuit principal.
Première finale sur le circuit ATP pour Valentin Royer ! Le Français de 24 ans remporte la demie 100% 🇫🇷 face à Moutet (6−3, 6–2) et jouera le titre à Hangzhou 👏 pic.twitter.com/knapxxCUGT— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2025
Valentin Royer vivra lui une grande première face à Wu ou Bublik.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 13:12