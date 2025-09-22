AccueilATPATP - HangzhouCorentin Moutet, écoeuré par Valentin Royer en demi-finales : "J'ai envie de...
ATP - Hangzhou

Corentin Moutet, écoeuré par Valentin Royer en demi‐finales : « J’ai envie de tout casser ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1619

Dominé par un excellent Valentin Royer (88e mondial), Corentin Moutet a perdu la demi‐finale 100% fran­çaise de l’ATP 250 de Hangzhou (6−3, 6–2).

Visiblement impuis­sant, le 39e joueur mondial a exprimé sa frus­tra­tion en fin de matin. 

« De toute façon, quand je joue dans le terrain, je perds à chaque fois. J’ai envie de tout casser là ! », a lâché Corentin Moutet, qui attendra avant de vivre une troi­sième finale sur le circuit principal. 

Valentin Royer vivra lui une grande première face à Wu ou Bublik. 

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 13:12

Article précédent
Zverev pleure, Alcaraz le console, mais Sascha a plombé l’Europe
Article suivant
Le Français Royer, après sa victoire contre Moutet en demies : « Quand vous voyez Alcaraz et Sinner, ils sont toujours si calmes. J’essaie juste d’imiter les plus grands de notre sport »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.