Dominé par un excellent Valentin Royer (88e mondial), Corentin Moutet a perdu la demi‐finale 100% fran­çaise de l’ATP 250 de Hangzhou (6−3, 6–2).

Visiblement impuis­sant, le 39e joueur mondial a exprimé sa frus­tra­tion en fin de matin.

« De toute façon, quand je joue dans le terrain, je perds à chaque fois. J’ai envie de tout casser là ! », a lâché Corentin Moutet, qui attendra avant de vivre une troi­sième finale sur le circuit principal.

Première finale sur le circuit ATP pour Valentin Royer ! Le Français de 24 ans remporte la demie 100% 🇫🇷 face à Moutet (6−3, 6–2) et jouera le titre à Hangzhou 👏 pic.twitter.com/knapxxCUGT — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2025

Valentin Royer vivra lui une grande première face à Wu ou Bublik.