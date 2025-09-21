Vainqueur de Tien en quarts de finale (7−6, 4–6, 6–2), la surprise Valentin Royer rejoint Corentin Moutet dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Hangzhou. On aura donc un Français dans une finale sur le circuit prin­cipal, ce qui n’est pas négligeable.

Logiquement, l’autre demi‐finale devrait opposer Medvedev à Bublik, et le défi risque d’être vrai­ment impor­tant pour nos « Frenchy ».

Cette tournée asia­tique débute donc bien pour nos Tricolores. Royer sera minimum 83e ce lundi et Coco, 37e, soit le meilleur clas­se­ment de leur carrière.