Vainqueur de Tien en quarts de finale (7−6, 4–6, 6–2), la surprise Valentin Royer rejoint Corentin Moutet dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Hangzhou. On aura donc un Français dans une finale sur le circuit principal, ce qui n’est pas négligeable.
Logiquement, l’autre demi‐finale devrait opposer Medvedev à Bublik, et le défi risque d’être vraiment important pour nos « Frenchy ».
Cette tournée asiatique débute donc bien pour nos Tricolores. Royer sera minimum 83e ce lundi et Coco, 37e, soit le meilleur classement de leur carrière.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 13:19