Alors que la plupart des stars du circuit participaient à la Laver Cup, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont eux commencé leur tournée asiatique et vont se retrouver en finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine.
Les deux joueurs russes vont s’affronter pour la dixième fois sur le circuit ATP, et la deuxième fois seulement en finale d’un tournoi après Dubaï en 2023 (victoire de Medvedev 6–2, 6–2).
« Je crois que c’est ma deuxième finale contre Andrey sur le circuit principal. Nous avons disputé de nombreux matchs et vécu beaucoup de choses ensemble sur le circuit ATP, je suis donc vraiment heureux de le retrouver de l’autre côté du filet. Ce sera un match difficile pour nous deux », a déclaré le plus âgé des deux au micro de l’ATP.
A noter que Medvedev mène 7–2 dans ses face‐à‐face avec Rublev, qui est pour rappel le parrain de sa fille.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 10:38