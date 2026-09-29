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Daniil Medvedev, avant de retrouver un vieil ami en finale : « Nous avons vécu beau­coup de choses ensemble, je suis donc vrai­ment heureux de le voir de l’autre côté du filet »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que la plupart des stars du circuit parti­ci­paient à la Laver Cup, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont eux commencé leur tournée asia­tique et vont se retrouver en finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine. 

Les deux joueurs russes vont s’af­fronter pour la dixième fois sur le circuit ATP, et la deuxième fois seule­ment en finale d’un tournoi après Dubaï en 2023 (victoire de Medvedev 6–2, 6–2).

« Je crois que c’est ma deuxième finale contre Andrey sur le circuit prin­cipal. Nous avons disputé de nombreux matchs et vécu beau­coup de choses ensemble sur le circuit ATP, je suis donc vrai­ment heureux de le retrouver de l’autre côté du filet. Ce sera un match diffi­cile pour nous deux », a déclaré le plus âgé des deux au micro de l’ATP.

A noter que Medvedev mène 7–2 dans ses face‐à‐face avec Rublev, qui est pour rappel le parrain de sa fille. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 10:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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