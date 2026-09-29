Alors que la plupart des stars du circuit parti­ci­paient à la Laver Cup, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont eux commencé leur tournée asia­tique et vont se retrouver en finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine.

Les deux joueurs russes vont s’af­fronter pour la dixième fois sur le circuit ATP, et la deuxième fois seule­ment en finale d’un tournoi après Dubaï en 2023 (victoire de Medvedev 6–2, 6–2).

« Je crois que c’est ma deuxième finale contre Andrey sur le circuit prin­cipal. Nous avons disputé de nombreux matchs et vécu beau­coup de choses ensemble sur le circuit ATP, je suis donc vrai­ment heureux de le retrouver de l’autre côté du filet. Ce sera un match diffi­cile pour nous deux », a déclaré le plus âgé des deux au micro de l’ATP.

A noter que Medvedev mène 7–2 dans ses face‐à‐face avec Rublev, qui est pour rappel le parrain de sa fille.