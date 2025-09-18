AccueilATPATP - HangzhouDaniil Medvedev, l'heure du renouveau ? "La semaine dernière, j'ai peut-être joué...
ATP - Hangzhou

Daniil Medvedev, l’heure du renou­veau ? « La semaine dernière, j’ai peut‐être joué le meilleur tennis de ma vie »

Thomas S
Par Thomas S

-

725

Récemment séparé de l’en­traî­neur fran­çais, Gilles Cervara, après huit ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse, Daniil Medvedev, en grande diffi­culté ces derniers mois, entame un nouveau chapitre de sa carrière cette semaine sur l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine, où il est tête de série numéro 2 du tournoi. 

Désormais entraîné par Thomas Johansson, ancien coach de David Goffin et Caroline Wozniacki, l’ac­tuel 18e joueur mondial a évoqué cette situa­tion nouvelle en confé­rence de presse. 

« Ce n’était pas facile de dire au revoir à Gilles, mais j’ai senti qu’il était temps de changer », a admis le Russe avant d’évo­quer sa nouvelle équipe. « J’aime leur façon de travailler, j’aime ce qu’ils disent. C’est un projet nouveau et stimu­lant pour ma carrière. Je suis heureux d’es­sayer avec eux au moins jusqu’à la fin de la saison, après on verra. La semaine dernière, à l’en­traî­ne­ment, j’ai joué mon meilleur tennis de l’année, peut‐être même de ma vie. L’objectif main­te­nant est de pouvoir trans­poser ces émotions en match. Si j’y parviens, je pourrai à nouveau gagner des tour­nois. Et c’est le plus impor­tant. Je veux rede­venir compé­titif. Je sais que j’ai le niveau pour le faire. »

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 16:06

Article précédent
Carlos Alcaraz, un peu perturbé : « C’est très étrange. Il y a une semaine, je me battais contre mes rivaux sur le court, et main­te­nant, ils sont mes coéquipiers »
Article suivant
Roger Federer, plus confiant que jamais : « Avec la présence de Carlos Alcaraz dans l’équipe, qui joue à un autre niveau de tennis, je pense que l’Europe a globa­le­ment une équipe plus forte »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.