Récemment séparé de l’entraîneur français, Gilles Cervara, après huit ans d’une collaboration très fructueuse, Daniil Medvedev, en grande difficulté ces derniers mois, entame un nouveau chapitre de sa carrière cette semaine sur l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine, où il est tête de série numéro 2 du tournoi.
Désormais entraîné par Thomas Johansson, ancien coach de David Goffin et Caroline Wozniacki, l’actuel 18e joueur mondial a évoqué cette situation nouvelle en conférence de presse.
« Ce n’était pas facile de dire au revoir à Gilles, mais j’ai senti qu’il était temps de changer », a admis le Russe avant d’évoquer sa nouvelle équipe. « J’aime leur façon de travailler, j’aime ce qu’ils disent. C’est un projet nouveau et stimulant pour ma carrière. Je suis heureux d’essayer avec eux au moins jusqu’à la fin de la saison, après on verra. La semaine dernière, à l’entraînement, j’ai joué mon meilleur tennis de l’année, peut‐être même de ma vie. L’objectif maintenant est de pouvoir transposer ces émotions en match. Si j’y parviens, je pourrai à nouveau gagner des tournois. Et c’est le plus important. Je veux redevenir compétitif. Je sais que j’ai le niveau pour le faire. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 16:06