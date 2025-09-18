Récemment séparé de l’en­traî­neur fran­çais, Gilles Cervara, après huit ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse, Daniil Medvedev, en grande diffi­culté ces derniers mois, entame un nouveau chapitre de sa carrière cette semaine sur l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine, où il est tête de série numéro 2 du tournoi.

Désormais entraîné par Thomas Johansson, ancien coach de David Goffin et Caroline Wozniacki, l’ac­tuel 18e joueur mondial a évoqué cette situa­tion nouvelle en confé­rence de presse.

« Ce n’était pas facile de dire au revoir à Gilles, mais j’ai senti qu’il était temps de changer », a admis le Russe avant d’évo­quer sa nouvelle équipe. « J’aime leur façon de travailler, j’aime ce qu’ils disent. C’est un projet nouveau et stimu­lant pour ma carrière. Je suis heureux d’es­sayer avec eux au moins jusqu’à la fin de la saison, après on verra. La semaine dernière, à l’en­traî­ne­ment, j’ai joué mon meilleur tennis de l’année, peut‐être même de ma vie. L’objectif main­te­nant est de pouvoir trans­poser ces émotions en match. Si j’y parviens, je pourrai à nouveau gagner des tour­nois. Et c’est le plus impor­tant. Je veux rede­venir compé­titif. Je sais que j’ai le niveau pour le faire. »