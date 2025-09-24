Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Alexander Bublik en finale de l’ATP 250 de Hangzhou, le Français Valentin Royer (76e mondial à 24 ans) s’est montré opti­miste pour la suite.

« J’ai réussi à rester calme toute la semaine, mes émotions ne sont pas parties dans tous les sens et c’est sur ça que je mets l’ac­cent. J’ai aussi mieux servi, mieux retourné, il y a plein de choses posi­tives. Je ne me suis jamais dit que je ne pouvais pas regarder dans les yeux ces gars comme Rublev ou Bublik, proches du top 10. Honnêtement, ces mecs‐là, je me dis que je peux les accro­cher, il y a la place d’aller cher­cher quelque chose de grand. Je suis content de m’en appro­cher et j’es­père que ce n’est que le début. »