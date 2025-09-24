AccueilATPATP - HangzhouLe Français Royer, après sa finale perdue : "Ces gars comme Rublev...
ATP - Hangzhou

Le Français Royer, après sa finale perdue : « Ces gars comme Rublev ou Bublik, proches du top 10, je ne me suis jamais dit que je ne pouvais pas les regarder dans les yeux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

302
2025 US Open

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Alexander Bublik en finale de l’ATP 250 de Hangzhou, le Français Valentin Royer (76e mondial à 24 ans) s’est montré opti­miste pour la suite. 

« J’ai réussi à rester calme toute la semaine, mes émotions ne sont pas parties dans tous les sens et c’est sur ça que je mets l’ac­cent. J’ai aussi mieux servi, mieux retourné, il y a plein de choses posi­tives. Je ne me suis jamais dit que je ne pouvais pas regarder dans les yeux ces gars comme Rublev ou Bublik, proches du top 10. Honnêtement, ces mecs‐là, je me dis que je peux les accro­cher, il y a la place d’aller cher­cher quelque chose de grand. Je suis content de m’en appro­cher et j’es­père que ce n’est que le début. »

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 16:20

Article précédent
Le soula­ge­ment pour Berrettini : « Ça faisait très long­temps que je n’avais pas gagné un match… »
Article suivant
Jimmy Connors avertit Zverev et Tsitsipas : « Leur fenêtre d’op­por­tu­nité pour remporter un Grand Chelem se referme à vue d’œil »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.