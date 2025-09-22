Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Corentin Moutet, syno­nyme de première finale sur le circuit prin­cipal, Valentin Royer a expliqué son calme sur le court.

« Ah, j’ai dû le travailler. Énormément ! Mentalement, je suis quel­qu’un qui va dans tous les sens. Dans la vie de tous les jours, mon cerveau va à 10 000. Je pense à plein de choses en même temps. C’est une bonne chose sur le terrain parce que je suis ‘éner­gé­tique’, j’ai de l’énergie à revendre sur le terrain. Mais il faut savoir contenir cette énergie dans les moments de pres­sion d’un match, et c’est tout le travail mental qu’on a réalisé avec mon entraî­neur, mon prépa­ra­teur mental. Mais ça n’a pas tout le temps été comme ça. J’ai cassé des raquettes, j’ai pété des câbles, j’ai insulté la terre entière sur les terrains ! J’avais envie de passer un cap là‐dessus cette année. Il n’y a rien d’ac­quis. Peut‐être que demain, il y aura quelque chose qui va essayer me faire dégou­piller. Ça sera un nouveau challenge. »

En finale de l’ATP 250 de Hangzhou, le Français de 24 ans (88e mondial) affron­tera Alexander Bublik.