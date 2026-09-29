« Pour être honnête, je ne sais pas quoi te dire. Depuis toutes ces années, on s’est déjà dit tellement de choses », a déclaré Andrey Rublev lors de la cérémonie de remise des prix, en s’adressant à Daniil Medvedev qui venait de le battre en finale de l’ATP 250 de Hangzhou
Vainqueur de son ami, également parrain de sa fille, pour la huitième fois en dix confrontations sur le circuit principal, Medvedev a répondu avec humour, en évoquant notamment leurs retrouvailles en finale et leurs ambitions pour la suite.
« Tout d’abord, Andrey, je pense la même chose que toi. Après ce qu’on s’est dit à Dubaï, on n’a pas besoin de se répéter. Je suis vraiment content de te retrouver en finale. On joue probablement un peu moins bien qu’avant en termes de résultats (rires). On a disputé une finale de 500 (Dubaï 2023), une de 250, et maintenant c’est l’heure d’un Masters 1000. Et dans cinq ans, un Grand Chelem. Je suis content de te voir en finale. Désolé d’avoir bien servi aujourd’hui. J’espère qu’on pourra terminer la saison sur cette bonne lancée. »
Daniil Medvedev after beating Andrey Rublev in Hangzhou final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026
“First of all Andrey, I think the same. After what we said in Dubai, we don’t need to repeat each other. I’m really happy to see you in this final. We probably play a bit worse than before in terms of results. 😂We… pic.twitter.com/A7YaADh4E3
A noter que Daniil Medvedev a remporté à 30 ans son 24e titre en carrière.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 17:02