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Medvedev à Rublev, après l’avoir battu en finale : « On a des moins bons résul­tats qu’a­vant mais c’est l’heure de s’af­fronter en finale d’un Masters 1000, et dans cinq ans, d’un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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« Pour être honnête, je ne sais pas quoi te dire. Depuis toutes ces années, on s’est déjà dit telle­ment de choses », a déclaré Andrey Rublev lors de la céré­monie de remise des prix, en s’adres­sant à Daniil Medvedev qui venait de le battre en finale de l’ATP 250 de Hangzhou

Vainqueur de son ami, égale­ment parrain de sa fille, pour la huitième fois en dix confron­ta­tions sur le circuit prin­cipal, Medvedev a répondu avec humour, en évoquant notam­ment leurs retrou­vailles en finale et leurs ambi­tions pour la suite.

« Tout d’abord, Andrey, je pense la même chose que toi. Après ce qu’on s’est dit à Dubaï, on n’a pas besoin de se répéter. Je suis vrai­ment content de te retrouver en finale. On joue proba­ble­ment un peu moins bien qu’avant en termes de résul­tats (rires). On a disputé une finale de 500 (Dubaï 2023), une de 250, et main­te­nant c’est l’heure d’un Masters 1000. Et dans cinq ans, un Grand Chelem. Je suis content de te voir en finale. Désolé d’avoir bien servi aujourd’hui. J’espère qu’on pourra terminer la saison sur cette bonne lancée. »

A noter que Daniil Medvedev a remporté à 30 ans son 24e titre en carrière. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 17:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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