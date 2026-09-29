« Pour être honnête, je ne sais pas quoi te dire. Depuis toutes ces années, on s’est déjà dit telle­ment de choses », a déclaré Andrey Rublev lors de la céré­monie de remise des prix, en s’adres­sant à Daniil Medvedev qui venait de le battre en finale de l’ATP 250 de Hangzhou

Vainqueur de son ami, égale­ment parrain de sa fille, pour la huitième fois en dix confron­ta­tions sur le circuit prin­cipal, Medvedev a répondu avec humour, en évoquant notam­ment leurs retrou­vailles en finale et leurs ambi­tions pour la suite.

« Tout d’abord, Andrey, je pense la même chose que toi. Après ce qu’on s’est dit à Dubaï, on n’a pas besoin de se répéter. Je suis vrai­ment content de te retrouver en finale. On joue proba­ble­ment un peu moins bien qu’avant en termes de résul­tats (rires). On a disputé une finale de 500 (Dubaï 2023), une de 250, et main­te­nant c’est l’heure d’un Masters 1000. Et dans cinq ans, un Grand Chelem. Je suis content de te voir en finale. Désolé d’avoir bien servi aujourd’hui. J’espère qu’on pourra terminer la saison sur cette bonne lancée. »

Daniil Medvedev after beating Andrey Rublev in Hangzhou final



“First of all Andrey, I think the same. After what we said in Dubai, we don’t need to repeat each other. I’m really happy to see you in this final. We probably play a bit worse than before in terms of results. 😂We… pic.twitter.com/A7YaADh4E3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026

A noter que Daniil Medvedev a remporté à 30 ans son 24e titre en carrière.