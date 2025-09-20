il y a peu, Daniil a annoncé que son nouveau team était comme une renais­sance. Il se sent bien et compte bien repartir de l’avant. Cela passe par un grosse perfor­mance à Hangzhou, un tournoi ATP250 peu relevé.

Cette nuit, il a donc remporté son premier match face au modeste améri­cain Nishesh Basavareddy (109ème). En quart de finale, il affron­tera le Chinois Yibing Wu (196ème).

Sevré de trophées depuis un lustre, Daniil a surement en tête de réparer cette anomalie et ainsi de faire taire les critiques qui pensent qu’il est distance et qu’il ne reviendra plus.