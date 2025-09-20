il y a peu, Daniil a annoncé que son nouveau team était comme une renaissance. Il se sent bien et compte bien repartir de l’avant. Cela passe par un grosse performance à Hangzhou, un tournoi ATP250 peu relevé.
👋 @DaniilMedwed 👋— ATP Tour (@atptour) September 20, 2025
[2] Medvedev blazes past Basavareddy 6–2 6–3@HangzhouOpen | #HangzhouOpen pic.twitter.com/aLBKBbCgGP
Cette nuit, il a donc remporté son premier match face au modeste américain Nishesh Basavareddy (109ème). En quart de finale, il affrontera le Chinois Yibing Wu (196ème).
Sevré de trophées depuis un lustre, Daniil a surement en tête de réparer cette anomalie et ainsi de faire taire les critiques qui pensent qu’il est distance et qu’il ne reviendra plus.
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 12:22