Vainqueur de Tien en quart de finale (7−6, 4–6, 6–2), le Tricolore rejoint donc Corentin Moutet en demi‐finale. On aura donc un Français dans une finale du tour, ce qui n’est pas négligeable.
The dream run continues ! 🇫🇷— Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2025
Qualifier Valentin Royer reaches the semi‐finals in Hangzhou ! 🔥#HangzhouOpen pic.twitter.com/lY8BvGrGOy
Logiquement l’autre demi‐finale opposera Medvedev‐Bublik, le défi risque d’être vraiment important pour nos frenchies.
Val Royer 🇫🇷 c’est un acharné, c’est un bosseur, il a longtemps du lutter contre son corps, mais depuis 2 ans, c’est vraiment très très propre.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) September 21, 2025
Mérité, et ça peut aller plus haut, encore. pic.twitter.com/A7m5c69iv8
Cette tournée asiatique débute donc bien pour le team France. Royer sera minimum 83ème ce lundi et Coco, 37ème, ce sera le meilleur classement de sa carrière.
