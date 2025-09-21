Vainqueur de Tien en quart de finale (7−6, 4–6, 6–2), le Tricolore rejoint donc Corentin Moutet en demi‐finale. On aura donc un Français dans une finale du tour, ce qui n’est pas négligeable.

The dream run conti­nues ! 🇫🇷



Qualifier Valentin Royer reaches the semi‐finals in Hangzhou ! 🔥#HangzhouOpen

Logiquement l’autre demi‐finale oppo­sera Medvedev‐Bublik, le défi risque d’être vrai­ment impor­tant pour nos frenchies.

Val Royer 🇫🇷 c'est un acharné, c'est un bosseur, il a long­temps du lutter contre son corps, mais depuis 2 ans, c'est vrai­ment très très propre.

Mérité, et ça peut aller plus haut, encore.



Mérité, et ça peut aller plus haut, encore. pic.twitter.com/A7m5c69iv8 — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) September 21, 2025

Cette tournée asia­tique débute donc bien pour le team France. Royer sera minimum 83ème ce lundi et Coco, 37ème, ce sera le meilleur clas­se­ment de sa carrière.