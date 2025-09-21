AccueilATPATP - HangzhouMoutet-Royer, un Français encore en finale !
ATP - Hangzhou

Moutet‐Royer, un Français encore en finale !

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur de Tien en quart de finale (7−6, 4–6, 6–2), le Tricolore rejoint donc Corentin Moutet en demi‐finale. On aura donc un Français dans une finale du tour, ce qui n’est pas négligeable.

Logiquement l’autre demi‐finale oppo­sera Medvedev‐Bublik, le défi risque d’être vrai­ment impor­tant pour nos frenchies. 

Cette tournée asia­tique débute donc bien pour le team France. Royer sera minimum 83ème ce lundi et Coco, 37ème, ce sera le meilleur clas­se­ment de sa carrière. 

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 13:19

