Petit nouveau du calen­drier ATP, le tournoi chinois de Hangzhou, de caté­gorie 250 et marquant le grand début de la tournée asia­tique en même temps que celui de Chengdu, ne démarre pas de la meilleure des manières.

En effet, à l’oc­ca­sion du premier match offi­ciel de l’évè­ne­ment entre le Hongrois Fabian Marozsan, tête de série numéro 7, et l’Italien Luca Nardi, les tribunes du stade étaient tota­le­ment vides, à l’ex­cep­tion de rares sièges.

Le public pour le début du tournoi ATP 250 de Hangzhou. 🫣🇨🇳 pic.twitter.com/gttySfQzTw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 18, 2024

Un début loin d’être idéal pour ce tout nouveau tournoi et cette tournée qui semble avoir de plus en plus perdu de son intérêt notam­ment depuis que le Covid est passé par là…