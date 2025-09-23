AccueilATPATP - HangzhouRoyer est prêt pour sa finale contre Bublik : "Certains journalistes m'ont...
Royer est prêt pour sa finale contre Bublik : « Certains jour­na­listes m’ont dit que j’avais le coup droit d’untel et le physique d’untel, et je leur ai dit : ‘Je n’ai le coup droit de personne et le physique de personne. Je fais juste à ma manière, je fais du Valentin Royer sur le terrain’ »

Chez nos confrères de l’Equipe, le Tricolore qui joue sa première finale ATP face à Bublik a essayé de se définir…

« Certains jour­na­listes m’ont dit que j’avais le coup droit d’untel et le physique d’untel, et je leur ai dit :  »Je n’ai le coup droit de personne et le physique de personne. Je fais juste à ma manière, je fais du Valentin Royer sur le terrain. » Ce que je fais sur le terrain, c’est ma person­na­lité, c’est essayer d’être le plus calme possible tout en frap­pant fort dans la balle, en me dépla­çant bien, en étant complet, en pouvant jouer sur toutes les surfaces. Quand tous les para­mètres sont dans le bon curseur, ça fait un bon mélange, qui fait que je peux battre des joueurs qui sont très bien classés et aller en finale. Mon iden­tité de jeu est bien définie »

