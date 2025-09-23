Chez nos confrères de l’Equipe, le Tricolore qui joue sa première finale ATP face à Bublik a essayé de se définir…
« Certains journalistes m’ont dit que j’avais le coup droit d’untel et le physique d’untel, et je leur ai dit : »Je n’ai le coup droit de personne et le physique de personne. Je fais juste à ma manière, je fais du Valentin Royer sur le terrain. » Ce que je fais sur le terrain, c’est ma personnalité, c’est essayer d’être le plus calme possible tout en frappant fort dans la balle, en me déplaçant bien, en étant complet, en pouvant jouer sur toutes les surfaces. Quand tous les paramètres sont dans le bon curseur, ça fait un bon mélange, qui fait que je peux battre des joueurs qui sont très bien classés et aller en finale. Mon identité de jeu est bien définie »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 12:35