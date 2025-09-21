24 ans, 88ème, le meilleur clas­se­ment de sa carrière, Valentin Royer vit une période envou­tante mais il garde les pieds sur terre. Impeccable face à Andrey Rublev, la tête de série 1, le Français l’a cuisiné tout en répon­dant au rythme imposé par le Russe. Cette victoire en deux manches (6−4, 7–6 (2)), ne le perturbe pas trop comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je pense qu’au­jourd’hui (samedi), j’ai dû jouer presque le meilleur tennis de ma vie. C’est un match qui est de très bonne qualité, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, notam­ment au retour, un peu dans le dépla­ce­ment aussi. Je n’ai pas mis que des coups gagnants sur les lignes avec les yeux fermés ! Je n’ai rien fait d’ex­cep­tionnel dans le tie‐break. J’ai juste joué mon jeu. Et puis j’ai pas mal servi. C’est vrai qu’a­vant j’avais un peu tendance, dès qu’il y avait un tie‐break, à stresser et à ne pas appli­quer le plan de jeu correc­te­ment. Là, c’est le travail avec mon prépa­ra­teur mental qui a payé pour rester au contact, garder la pres­sion, garder le plan de jeu en tête, et surtout garder de l’engagement »