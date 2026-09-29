Alors que la plupart des stars du circuit étaient réunies à la Laver Cup le week‐end dernier, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont, de leur côté, lancé leur tournée asia­tique en Chine, où ils se sont retrouvés en finale de l’ATP 250 de Hangzhou.

Les deux Russes ne s’étaient affrontés qu’une seule fois en finale d’un tournoi, à Dubaï en 2023. Et, comme lors de leur premier duel à ce stade de la compé­ti­tion, c’est Daniil Medvedev qui a eu le dernier mot, signant au passage sa huitième victoire en dix duels sur le circuit prin­cipal face à son compa­triote (7−5, 6–4).

Lors de la céré­monie de remise des prix, Andrey Rublev a tenu à féli­citer son adver­saire, avec qui il partage de nombreuses années de riva­lité, mais aussi d’amitié.

Andrey Rublev after losing to Daniil Medvedev in Hangzhou final



“Hi everyone. First of all I want to say a few words to Daniil. To be honest I don’t know what to say. After so many years we said so many things to each other. So I don’t know wha else to say. 😂 I just wanna… pic.twitter.com/jm6AUARYVt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026

« Je voudrais tout d’abord dire quelques mots à Daniil même si pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire. Après toutes ces années, on s’est déjà dit telle­ment de choses (rires). Je ne sais donc pas quoi ajouter. Je veux juste te féli­citer et dire un grand bonjour à toute ta famille. J’espère que nous aurons encore beau­coup, beau­coup, beau­coup d’autres souve­nirs à partager au fil des années à venir. Félicitations pour ce titre et bonne chance pour la suite de la saison. »