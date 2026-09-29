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Rublev à Medvedev, qui l’a battu en finale : « Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi te dire… »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que la plupart des stars du circuit étaient réunies à la Laver Cup le week‐end dernier, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont, de leur côté, lancé leur tournée asia­tique en Chine, où ils se sont retrouvés en finale de l’ATP 250 de Hangzhou.

Les deux Russes ne s’étaient affrontés qu’une seule fois en finale d’un tournoi, à Dubaï en 2023. Et, comme lors de leur premier duel à ce stade de la compé­ti­tion, c’est Daniil Medvedev qui a eu le dernier mot, signant au passage sa huitième victoire en dix duels sur le circuit prin­cipal face à son compa­triote (7−5, 6–4).

Lors de la céré­monie de remise des prix, Andrey Rublev a tenu à féli­citer son adver­saire, avec qui il partage de nombreuses années de riva­lité, mais aussi d’amitié.

« Je voudrais tout d’abord dire quelques mots à Daniil même si pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire. Après toutes ces années, on s’est déjà dit telle­ment de choses (rires). Je ne sais donc pas quoi ajouter. Je veux juste te féli­citer et dire un grand bonjour à toute ta famille. J’espère que nous aurons encore beau­coup, beau­coup, beau­coup d’autres souve­nirs à partager au fil des années à venir. Félicitations pour ce titre et bonne chance pour la suite de la saison. »

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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