Alors que la plupart des stars du circuit étaient réunies à la Laver Cup le week‐end dernier, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont, de leur côté, lancé leur tournée asiatique en Chine, où ils se sont retrouvés en finale de l’ATP 250 de Hangzhou.
Les deux Russes ne s’étaient affrontés qu’une seule fois en finale d’un tournoi, à Dubaï en 2023. Et, comme lors de leur premier duel à ce stade de la compétition, c’est Daniil Medvedev qui a eu le dernier mot, signant au passage sa huitième victoire en dix duels sur le circuit principal face à son compatriote (7−5, 6–4).
Lors de la cérémonie de remise des prix, Andrey Rublev a tenu à féliciter son adversaire, avec qui il partage de nombreuses années de rivalité, mais aussi d’amitié.
Andrey Rublev after losing to Daniil Medvedev in Hangzhou final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2026
“Hi everyone. First of all I want to say a few words to Daniil. To be honest I don’t know what to say. After so many years we said so many things to each other. So I don’t know wha else to say. 😂 I just wanna… pic.twitter.com/jm6AUARYVt
« Je voudrais tout d’abord dire quelques mots à Daniil même si pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire. Après toutes ces années, on s’est déjà dit tellement de choses (rires). Je ne sais donc pas quoi ajouter. Je veux juste te féliciter et dire un grand bonjour à toute ta famille. J’espère que nous aurons encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres souvenirs à partager au fil des années à venir. Félicitations pour ce titre et bonne chance pour la suite de la saison. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 16:31