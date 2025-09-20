AccueilATPATP - HangzhouValentin Royer, après sa victoire contre Andrey Rublev : "Je n'ai pas...
ATP - Hangzhou

Valentin Royer, après sa victoire contre Andrey Rublev : « Je n’ai pas mis que des coups gagnants sur les lignes avec les yeux fermés »

Thomas S
Par Thomas S

Vainqueur d’Andrey Rublev en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Hangzhou ce samedi, Valentin Royer a réalisé la plus belle perfor­mance de sa carrière. Et pour­tant le Français refuse de s’en­flammer en esti­mant même qu’il peut faire mieux. 

« Je pense qu’au­jourd’hui (samedi), j’ai dû jouer presque le meilleur tennis de ma vie. C’est un match qui est de très bonne qualité, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, notam­ment au retour, un peu dans le dépla­ce­ment aussi. Je n’ai pas mis que des coups gagnants sur les lignes avec les yeux fermés ! », a déclaré chez nos confrères de L’Équipe celui qui affron­tera l’Américain Tien pour une place dans le dernier carré du tournoi chinois. 

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 17:57

